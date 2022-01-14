«У любви нет прошедшего времени»: одна судьба Анастасии Вознесенской и Андрея Мягкова

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Всенародно любимые актеры Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков встретились, когда ей было 17, ему — 23. Это была первая и единственная любовь, которую им удалось сохранить до конца своих дней.

14 января 2022 года ушла из жизни народная артистка России Анастасия Вознесенская. Блистательно исполненная главная женская роль в фильме «Майор Вихрь» буквально вихрем вознесла ее на экранный олимп Советского Союза. Затем были многочисленные роли в фильмах-спектаклях, эпизодах и запоминающиеся характерные главные работы актрисы.

Зритель практически любого возраста без труда вспомнит и ее директора рынка Аллу Алексеевну Кушакову из фильма «Гараж», и Юлю, дежурную в «Интуристе», из фильма «Вокзал для двоих», и Веру Николаеву, маму Валерии, из фильма «Авария — дочь мента», и Сашеньку Гаврилину из фильма «Пароль не нужен». А еще были работы в лентах «Кувырок через голову», «Ваш специальный корреспондент», «Оглянись», «Утренний обход», «Вы мне писали» и многие, многие другие.

Дебютной и во многом пророческой лентой для Анастасии Вознесенской стал короткометражный фильм Александра Бланка «Первая любовь». Так пронзительно трепетно, так чувственно передать настроение под силу было только искренне любящему сердцу. И зритель не ошибся: за три года до выхода картины Анастасия вышла замуж за человека, с которым судьба свела ее еще в девичьем возрасте. Эта была ее первая и единственная любовь. Любовь, которую она и ее избранник Андрей Мягков трепетно пронесли через всю жизнь.

Союз двух творческих личностей вряд ли можно назвать простым. Но Вознесенской и Мягкову удалось, казалось, невозможное. Андрей Васильевич с достоинством принял невероятную популярность супруги, пик которой пришелся на середину семидесятых прошлого века. Анастасия Валентиновна, в свою очередь, тактично восприняла взлет карьеры Мягкова после выхода в прокат новогодней ленты «Ирония судьбы, или С легким паром».

Актриса Светлана Немоляева признает, что Андрей Мягков и его супруга вели закрытый образ жизни.

— Они с Андрюшей были очень закрытые люди и практически ни с кем не общались. Могу только высказать соболезнования родным ее, театру и сказать о том, что этот год был такой ужасный — столько людей искусства ушло. Просто как покосило, — высказалась коллега Мягкова по фильму «Служебный роман».

— Андрей оберегал покой своей жены. Да и какие интервью могут быть при такой жизни? Люди переживали свои невзгоды вместе, в семье. Кому это интересно? Это только их тайна, их жизнь, — отметила заслуженная артистка России Галина Киндинова, работавшая с актерами в МХТ имени Чехова и дружившая с ними.

Мягков не раз признавался, что Анастасия — главная и единственная его муза. В продолжении «Иронии судьбы» он произносит фразу: «У любви нет прошедшего времени». И все, кто хоть отчасти видел отношения супругов, однозначно поняли, кому она адресована.

Анастасия Валентиновна пережила своего мужа почти на одиннадцать месяцев. Теперь они вместе в вечности — там, где нет прошедшего времени.