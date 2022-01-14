Боролась с болезнью: названа причина смерти Анастасии Вознесенской

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Причиной смерти вдовы Андрея Мягкова, народной артистки России Анастасии Вознесенской, которая скончалась в пятницу, 14 января, в возрасте 78 лет, стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в здравоохранении.

Отмечается, что состояние Вознесенской ухудшилось в прошлом месяце. 20 декабря она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

В течение нескольких недель артистка боролась с болезнью, однако безуспешно.

О смерти Вознесенской ранее сообщили в МХТ имени Чехова. Дата и место прощания с актрисой уточняются.

Широкой публике Вознесенская стала известна в 1966 году, когда она исполнила главную женскую роль в популярном фильме «Майор Вихрь». Всего актриса сыграла в кино около 20 ролей.

В феврале прошлого года артистка не пришла на церемонию прощания со своим супругом, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Тогда театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.

Пара прожила в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской — всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней и пережила его всего на 11 месяцев.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.