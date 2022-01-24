В Москве выявили 19 509 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3231 пациента за последние сутки. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 в городе, составило 1 927 017.

За последний день в столице выявили 19 509 новых случаев коронавируса. За день 71 москвич скончался. По состоянию на 24 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 516 пациентов. При этом доля госпитализаций снизилась на 5,1 процента, подытожили в оперштабе.

В настоящий момент число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией остается стабильным в Москве. При этом городские поликлиники перешли на усиленный режим работы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.