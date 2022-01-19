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Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 остается стабильным в столице

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 остается стабильным в столице
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В настоящий момент число госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией остается стабильным в Москве. При этом городские поликлиники перешли на усиленный режим работы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.

По этой причине в столичных поликлиниках значительно увеличили количество дежурных медиков. Сейчас москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Также в настоящее время в Москве работает 71 пункт бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Они расположены на станциях метро, в торговых центрах и ТПУ. Так, уже порядка 500 тысяч горожан прошли экспресс-тестирование на коронавирус.

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Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1997 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 913 326 пациентов. За последние сутки в Москве зарегистрировали 8795 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 861, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 504.

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