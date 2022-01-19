Столичные врачи за сутки вылечили еще 1997 пациентов от COVID-19

Фото: АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1997 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 19 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 913 326 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 8795 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 861, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 504.

Фото: Оперштаб

Еще 71 пациент за сутки скончался, говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 33 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 15,9 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 22 920 пациентов.

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17 января глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Теперь к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19, в частности, относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.