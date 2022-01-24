За сутки в России заболели коронавирусом 65 109 человек

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В России за сутки заболели коронавирусом 65 109 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 11 173 300. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу из них доставили 5970, что на 3,9 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 655. Российские врачи вылечили от COVID-19 еще 21 714 пациентов.

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Умерли от этого диагноза за все время пандемии 326 767 человек. Полностью выздоровели 10 045 336, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого сообщалось, что с понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.

Так, решение о переводе на удаленку не менее тридцати процентов сотрудников было принято в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях и Ингушетии. В Калужской области на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше. Саратовские власти ограничат работу для сотрудников старше 65 лет, но только в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием жителей, например, в домах-интернатах для престарелых, которые с 24 января будут закрыты для посетителей.