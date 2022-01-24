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«Готовится к операции»: актрису Веру Воронкову перевели из реанимации

Василий Плиткин

Общество
«Готовится к операции»: актрису Веру Воронкову перевели из реанимации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Актрису Веру Воронкову перевели из реанимации в обычную палату в понедельник, 24 января. Об этом сообщила пресс-атташе Театра имени Пушкина.

В прошлую среду, 19 января, актрису госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.

— Вера Воронкова чувствует себя уже хорошо, ее уже перевели из реанимации в обычную палату, и она готовится к операции на руке, сильно пострадавшей во время пожара. Операция планируется на завтра, — сказала пресс-атташе РИА Новости.

Также она добавила, что дочка Воронковой уже в порядке, ее выписали из больницы, она сейчас дома с папой.

По словам дочери, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку. О судьбе кошки, которая могла уронить свечу, ей ничего не известно.

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