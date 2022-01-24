Эксперт пояснил, какие медицинские услуги граждане должны получать бесплатно

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Заместитель главного врача по платным медицинским услугам Больницы имени Виноградова Дамир Байбиков пояснил, какие медицинские услуги граждане должны получать бесплатно.

По его словам, большая часть населения плохо разбирается в вопросах, что в поликлинике должно оказываться бесплатно, а что на платной основе.

Врач отметил, что многие исследования, например УЗИ, рентген, МРТ, можно сделать бесплатно, но для этого сначала нужно получить направление от участкового врача. Именно он определяет, какой вид исследования необходимо провести для постановки диагноза.

Все бесплатные диагностические исследования врач назначает на основании диагноза и стандарта лечения. Байбиков отметил, что при наличии направления в регистратуре пациенту не могут отказать в записи на услугу.

— Невозможность диагностического исследования по причине того, что нет врача или сломался аппарат, не должна быть вашей головной болью. Это забота руководителя поликлиники, — отметил он в комментарии «МИР 24».

По словам специалиста, если пациент не хочет долгое время ждать своей очереди по записи или нуждается в дополнительных обследованиях, которых нет в протоколах лечения по ОМС, он может получить необходимые медицинские услуги платно.

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