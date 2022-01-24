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Мужчина избил и изнасиловал женщину в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина избил и изнасиловал женщину в центре столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Бахрушина Карта всех событий

В столице правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Следствие ходатайствует об его аресте. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Преступление произошло вечером 23 января в квартире жилого дома, который находится на улице Бахрушина. Мужчина сначала избил, а затем изнасиловал свою жертву. Вскоре после этого он попался в руки полиции.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

На прошлой неделе Черемушкинский районный суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.

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