Уголовное дело возбудили против родителей, выгнавших ребенка голым на 20-градусный мороз

Фото: СК РФ

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как родители выгнали малолетнего ребенка без одежды на мороз. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, голого пятилетнего мальчика оставили на морозе 21 января. Инцидент произошел в селе Селезнево (107 километров от Барнаула — прим. «ВМ»). Таким образом родители наказали ребенка за плохое поведение.

— В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи. Следователями СК проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

В Сети появилось видео инцидента.

Видео: Telegram / SHOT

В тот день на улице стоял 20-градусный мороз. Замерзающего мальчика случайно обнаружила соседка. Telegram-канал SHOT сообщил, что родители мальчика регулярно практикуют подобные методы воспитания.

До этого стали известны подробности убийства семьи под Омском. оказалось, что убийство своей семьи «заказала» 14-летняя школьница, которая подговорила своего молодого человека «избавиться» от ее отчима, матери и сестры-инвалида.