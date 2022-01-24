Центр Гамалеи сможет исследовать вакцину от коронавируса для детей

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Центру имени Гамалеи разрешили проводить клинические исследования вакцины от коронавируса для детей. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

— Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей, — говорится в реестре.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков поступит в больницы Подмосковья в понедельник, 24 января.

19 января профессор и заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что центр разрабатывает модернизированную вакцину, более эффективно защищающую от трех вариантов коронавируса. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по модернизации «Спутника V», и добавил, что это очень перспективная работа и ученые постараются сделать все возможное, чтобы выполнить ее в ближайшее время. По словам Бутенко, с этой вакциной связаны большие надежды на полную победу над пандемией коронавируса.