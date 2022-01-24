Центр Гамалеи сможет исследовать вакцину от коронавируса для детей
Центру имени Гамалеи разрешили проводить клинические исследования вакцины от коронавируса для детей. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
— Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей, — говорится в реестре.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков поступит в больницы Подмосковья в понедельник, 24 января.
19 января профессор и заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что центр разрабатывает модернизированную вакцину, более эффективно защищающую от трех вариантов коронавируса. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по модернизации «Спутника V», и добавил, что это очень перспективная работа и ученые постараются сделать все возможное, чтобы выполнить ее в ближайшее время. По словам Бутенко, с этой вакциной связаны большие надежды на полную победу над пандемией коронавируса.