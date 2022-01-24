Госавтоинспекция проведет рейд для профилактики ДТП в Москве 25 января

Фото: сайт Следственного комитета РФ

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция проведет рейд на территории Москвы во вторник, 25 января. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу.

Сотрудники будут проверять соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Особое внимание будет уделено переходу улиц в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора, а также непредоставлению пешеходам преимущества в движении.

Также внимание сотрудников Госавтоинспекции будет уделено профилактике ДТП в темное время суток. Планируется провести разъяснительные беседы с детьми и их родителями о необходимости применения световозвращающих элементов на одежде и соблюдении безопасности при переходе проезжей части.

— По результатам анализа состояния аварийности в истекшем году одним из преобладающих видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода, — говорится в сообщении.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.