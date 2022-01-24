Доктор Мясников назвал главные причины развития рака печени

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о факторах риска развития рака печени.

Такой вид онкологии — второй по агрессивности после рака поджелудочной железы и шестой по частоте диагностирования. Выживаемость при раке печени после постановки диагноза составляет 5 лет только у 15 процентов заболевших, а большинство умирает через 10–15 месяцев после постановки диагноза.

Главные факторы риска онкологии — хронические заболевания.

— Самые большие факторы риска есть при гепатитах В и С. Они передаются с кровью. Если много татуировок, если не делали прививку от гепатитов, то надо сдать анализы на наличие заболевания. 72 процента распространения гепатита приходится на Азию. Также в факторах риска есть наследственность, сахарный диабет, ожирение, прием противозачаточных таблеток, андрогенных стероидов, чрезмерное употребление алкоголя и воздействие токсических веществ, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников отметил, что всплеск заболевания гепатитом отмечался в 1945–1965 годах, и именно на этих пациентов приходится основная доля заболевших раком печени.

Чтобы снизить факторы риска, нужно бросить курить, исключить алкоголь и соблюдать средиземноморскую диету. Также будет полезным регулярное употребление кофе и физические нагрузки, добавил врач.

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