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Кассира задержали за продажу алкоголя несовершеннолетнему в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Кассира задержали за продажу алкоголя несовершеннолетнему в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица Карта всех событий

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали продавца-кассира по подозрению в продаже несовершеннолетнему алкоголя. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу Москвы (ЦАО).

По словам представителя ведомства, задержанный продавец одного из магазинов на Садово-Самотечной улице до этого уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки сотрудниками было установлено, что кассир продал алкоголь человеку, не достигшему совершеннолетия.

Теперь в отношении продавца возбуждено уголовное дело за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. На данный момент задержанный отпущен под подписку о невыезде.

12 января сотрудники полиции задержали курьера, незаконно торговавшего закисью азота. Полицейские обнаружили в Сети объявление о продаже закиси азота и провели «контрольную закупку». После совершения покупки полицейские дождались, когда курьер приедет на обговоренное место встречи, Мячковский бульвар, и задержали его.

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