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Детский сад на 200 мест появится в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы

Виктория Сикерина

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Детский сад на 200 мест появится в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

Детский сад на 200 воспитанников построят в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы за счет денежных средств инвестора. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов в понедельник, 24 января.

Он отметил, что объект образовательной и социальной инфраструктур появится на Большой Очаковской улице. Здесь планируют обустроить залы для музыкальных занятий и спорта, кабинеты логопеда и психолога.

— В столице в рамках устойчивого демографического роста реализуется масштабная программа по строительству детских садов и школ. Так, на сегодняшний день формирование качественной образовательной инфраструктуры является одним из приоритетов развития города, определенных мэром Сергеем Собяниным. В скором времени на Большой Очаковской улице инвестор построит трехэтажный детский сад на 200 мест, — заявил руководитель Москомэкспертизы.

Воспитанников детского сада разделят на восемь групп. Для каждой из них установят ячейки с отдельными блоками. Помещения оборудуют раздевальными, групповыми, спальнями, буфетом и уборными.

Прилегающие территории также благоустроят. Здесь установят детские и спортивные площадки, новую систему освещения, высадят деревья и разобьют газоны, говорится в сообщении.

Еще один детский сад на 200 воспитанников в жилом комплексе «Южное Бунино» в ТиНАО столицы запланировали ввести в эксплуатацию в текущем году.

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