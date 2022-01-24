Агент Самуэля Жиго оценил вероятность ухода футболиста из «Спартака»

Фото: Кульгускин Роман / АГН Москва

Агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи уверен, что футболист не останется в команде после окончания сезона.

Самуэль Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» в 2018 году за 8 миллионов евро. В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

— Нет никаких шансов, что Самуэль останется в «Спартаке» по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей, — сказал Беншенафи.

Агент также добавил, что футболист хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье, пишет «Спорт-Экспресс».

Фанатское объединение «Фратрия» футбольного клуба (ФК) «Спартак» вместе с другими объединениями 24 января объявило о бойкоте игр всеми группировками болельщиков красно-белых из-за введения Fan ID.