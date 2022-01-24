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Бербок призвала не смешивать территорию НАТО и Украину

Иван Юминов

В мире
Бербок призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину.

— В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину. Мы как союз солидарно на стороне Украины, в то же время с оглядкой на нашу собственную союзническую территорию, конечно, мы находимся в солидарности друг к другу, — рассказала министр.

При этом нельзя смешивать территорию альянса и Украину, приводит слова Бербок РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий в отношении угрозы «вторжения» России на Украину.

Согласно им, США могут отправить от одной до пяти тысяч солдат в Восточную Европу. Если ситуация ухудшится, то их число может увеличиться в десять раз.

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