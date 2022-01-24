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Астрологи рассказали, как ведут себя в отношениях женщины разных знаков зодиака

Георгий Соланович

Общество
Астрологи рассказали, как ведут себя в отношениях женщины разных знаков зодиака
Фото: Pexels

Сердце некоторых женщин трудно завоевать, другие же, наоборот, чрезвычайно напористы в любви. Об особенностях поведения девушек разных знаков зодиака рассказали астрологи.

Женщины-Овны очень чувствительны и напористы. Они прямолинейны до такой степени, что мужчина сразу поймет чувства девушки. Тельцов, наоборот, завоевать будет сложно. Женщины этого знака зодиака принципиальны и серьезно подходят к выбору партнера.

Для Близнецов на первом месте в отношениях стоит доверие. Предав девушку хотя бы один раз, можно быть уверенным: конец совместной жизни близок. Женщина-Стрелец, по мнению астрологов, очень похожа на Близнецов, а Раки, в свою очередь, наоборот, будут терпеть обиды и стараться любить своего партнера до самого конца.

Девушка-Лев сразу же начнет проверять своего партнера на прочность и верность, а Весы предпочтут просто довериться судьбе и спокойно плыть по течению. Девы в отношениях чрезвычайно похожи на Скорпионов: они не любят выставлять свою чувства напоказ, а влюбиться им очень сложно.

Козерог будет стараться занять в отношениях доминирующую позицию, Рыбы же станут отличной группой поддержки. Последний знак зодиака Водолей влюбчив и в то же время независим, передает Пятый канал.

24 января астролог Глоба посоветовал купить лотерейный билет четырем знакам зодиака.

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