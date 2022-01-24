Новые светодиодные фонари установили на Патриаршем мосту

Фото: Городское хозяйство Москвы

Завершились работы по обновлению системы наружного освещения Патриаршего моста. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Городское хозяйство Москвы.

Патриарший мост соединяет храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную, на объекте заменили 34 опоры освещения, а также установили 68 современных светодиодных светильников вместо энергоемких разрядных ламп.

В Telegram-канале Городского хозяйства при этом уточнили, что исторический облик фонарей был сохранен.

В Москве за 2021 год отремонтировали около 120 километров барьерных ограждений, поврежденных из-за ДТП. Больше всего работ проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей. Среди них МКАД, ТТК, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе и проспект Мира. Ограждения в столице способны удержать автомобиль весом до девяти тонн на скорости до 60 километров в час.

До этого Бирюков заявил, что в столице в 2021 году было заменено около 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Их общая протяженность составили примерно 22 километра.