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Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Додо Пицца» на востоке Москвы

Виктория Сикерина

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Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Додо Пицца» на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Наташи Качуевской, 5 Карта всех событий

Сотрудники столичного Роспотребнадзора опечатали заведение общепита «Додо Пицца» на улице Наташи Качуевской в Восточном административном округе (ВАО) города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве в понедельник, 24 января.

Уточняется, что работа кафе временно остановлена из-за шума и игнорирования требований к вентиляции.

— Проверка проведена по коллективной жалобе жильцов дома на ухудшение условий проживания, связанных с шумом из-за работы оборудования пиццерии, несоблюдением требований к вентиляции, из-за чего запахи во время деятельности предприятия проникают в жилые помещения, — отметили в Роспотребнадзоре по городу.

Соответствующие материалы в настоящий момент направлены в Перовский районный суд столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

19 января стало известно, что торговому комплексу «Трамплин» в Москве грозит закрытие на срок до 90 суток из-за выявленных нарушений антиковидных мер. Собственникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае угрозы здоровью посетителей — до миллиона рублей и закрытие на 90 суток.

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