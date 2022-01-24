Кличко ответил на слова Зеленского об угрозе оккупации Харькова

Фото: Zuma/TASS

Россия не сможет захватить Харьков, потому как за ним стоит вся Украина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 24 января.

— На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина! — рассказал политик.

Для защиты Украины важны координация действий, единая позиция властей и совместная работа, подчеркнул он. Кличко отметил в Telegram-канале, что инициировал проведение заседания ассоциации 28 января в Киеве, где обсудят организацию обороны каждой области и города.

21 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что слова Владимира Зеленского о возможности оккупации Харькова со стороны России являются гипотетическим сценарием. Лидер, как считает он, размышлял об эскалации. Зеленский не имел в виду, что Харьков будет оккупирован, заключил Никифоров.

20 января президент США Джо Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.