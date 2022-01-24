Подземный переход «Севастопольский» модернизируют в Москве

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Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1, сооружение 1, Донской район, Южный административный округ Москвы Карта всех событий

Подземный пешеходный переход на Севастопольском проспекте в Донском районе Москвы модернизируют. Об этом сообщила пресс-служба государственного автономного учреждения Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).

В пресс-службе отметили, что Мосгосэкспертиза уже согласовала все необходимые документы для начала проведения работ.

Подземный пешеходный переход, построенный в 2002 году, оснастят системой сбора и обработки информации, сигнализацией, видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, а также технологиями контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания, уточнила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

24 января стало известно, что специалисты отремонтируют городскую усадьбу XIX века на улице Большая Полянка в центре столицы. Историческое здание построили в 1870 году. В рамках реставрации предусмотрен ремонт внутреннего и внешнего обликов постройки.

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал 20 января мэр столицы Сергей Собянин.