Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за COVID-19
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Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге серьезно осложнилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 24 января.
— Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости: более девяти тысяч инфицированных за сутки, — рассказал политик.
Пятая волна коронавируса, как считает он, оказалась наиболее масштабной. Город перейдет в мобилизационный режим, что потребует от жителей терпения и готовности работать в сложных условиях, отметил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.
Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.