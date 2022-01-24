Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за COVID-19

Фото: gov.spb.ru

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге серьезно осложнилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 24 января.

— Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости: более девяти тысяч инфицированных за сутки, — рассказал политик.

Пятая волна коронавируса, как считает он, оказалась наиболее масштабной. Город перейдет в мобилизационный режим, что потребует от жителей терпения и готовности работать в сложных условиях, отметил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.