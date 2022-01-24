Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за COVID-19
Фото: gov.spb.ru

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге серьезно осложнилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 24 января.

— Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости: более девяти тысяч инфицированных за сутки, — рассказал политик.

Пятая волна коронавируса, как считает он, оказалась наиболее масштабной. Город перейдет в мобилизационный режим, что потребует от жителей терпения и готовности работать в сложных условиях, отметил Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

Читайте также:
Александр Беглов Коронавирус Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте