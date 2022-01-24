Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Меры по проверке соблюдения санитарных мер в общественных местах усилят в Москве

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Меры по проверке соблюдения санитарных мер в общественных местах усилят в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве усилят меры по проверке соблюдения санитарных мер в ТЦ, ночных клубах, ресторанах и кафе. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в понедельник, 24 января.

— Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль, — уточнил Данчиков в беседе с ТАСС.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Москва Коронавирус меры профилактики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте