Меры по проверке соблюдения санитарных мер в общественных местах усилят в Москве

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В Москве усилят меры по проверке соблюдения санитарных мер в ТЦ, ночных клубах, ресторанах и кафе. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков в понедельник, 24 января.

— Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль, — уточнил Данчиков в беседе с ТАСС.

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После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».