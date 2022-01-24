Орехи и злаки: диетолог назвала продукты, обязательные для женщин за 40

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К 40 годам резко снижается выработка женских половых гормонов. Чтобы восстановить ее, необходимо пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты, содержащие фитоэстрагены. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач–диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, фитоэстрагены в большом количестве можно найти в бобовых, орехах, гранате и в злаках. Они, утверждает врач, улучшают работу женской репродуктивной системы, исключают сбой в менструальном цикле и предупреждают развитие рака шейки матки.

Такими же полезными свойствами обладает и витамин D, который содержится в печени трески, красной икре, горохе, а также в грибах и сыре твердых сортов.

Но нужно не только добавлять в рацион новые продукты, но и исключить кое-что из него. Например, рекомендует собеседник «ВМ», следует избавиться от полуфабрикатов — сосисок и колбас. Это также поможет сорокалетним женщинам сохранить молодость.

— Вместо колбас лучше вкушать отварное мясо индейки или курицы. Красным мясом не стоит злоупотреблять — его допустимо есть не более одного раза в неделю, — советует Соломатина.

Кроме того, необходимо поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике. Для этого подойдут кисломолочные продукты — кефир, творог, несладкие сорта йогурта. Содержащиеся в них полезные пробиотики восстановят баланс кишечника и укрепят иммунитет.

— Это даже первоначальная задача, потому что от микрофлоры зависит не только состояние внутренних органов, кожи лица, но и ментальное здоровье женщины, — подчеркнула собеседница «ВМ».

До этого диетолог предупредила о последствиях резкого отказа от сладкого.