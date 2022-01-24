Москвичей пригласили посетить Музей воды

Фото: Городское хозяйство Москвы

Жителей Москвы пригласили в первый в России информационно-экологический центр о воде. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Городское хозяйство столицы.

Музей воды был создан почти 30 лет с помощью архивов АО «Мосводоканал». Культурное учреждение находится на территории первой в Москве канализационной насосной станции.

Посетители смогут увидеть подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды.

Посмотреть на экспонаты можно и онлайн: виртуальную экскурсию провела заведующая музеем Оксана Божнева, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

На пороге — второй месяц года. Вместе с приходом февраля в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.