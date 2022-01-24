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Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в честь дня рождения ФКП с марта 2021 года

Георгий Соланович

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Более миллиона пассажиров воспользовались скидкой в честь дня рождения ФКП с марта 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более миллиона пассажиров Федеральной пассажирской компании (ФПК) воспользовались десятипроцентной скидкой на проезд в честь дня рождения перевозчика с марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— С марта 2021 года поездки в рамках акции «В День рождения лучше поездом» совершили более 1,1 миллиона пассажиров-именинников и их сопровождающих. Акция позволяет совершать поездки, приуроченные ко дню рождения, со скидкой 10 процентов, — уточнили в пресс-службе.

Отправиться в поездку по скидке, согласно данным на официальном сайте РЖД, можно еще до 28 февраля включительно.

24 января московским школьникам предложили оформить льготный абонемент на поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

До этого стало известно, что школьники и студенты смогут в упрощенном порядке подтверждать транспортную карту «Стрелка». Для процедуры подтверждения необходимо сперва ввести номер СНИЛС на региональном портале государственных услуг. Затем система автоматически внесет все необходимые сведения.

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