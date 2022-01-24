Названа рыба, способная вызвать рак

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Употребление соленой рыбы приведет к образованию побочных продуктов в человеческом теле, что может вызвать развитие рака желудка и толстой кишки. Об этом сообщил фармацевт Хуссейн Абде.

По его словам, к таким же печальным для человека последствиям может привести потребление не только соленой, но и маринованной и копченой пищи. Абде рекомендует не злоупотреблять подобными блюдами.

— Морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории, — уточнил медик в беседе с британской газетой Express.

24 января российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о факторах риска развития рака печени. Согласно его мнению, главные факторы риска онкологии — хронические заболевания.

Мясников также отметил, что всплеск заболевания гепатитом отмечался в 1945–1965 годах и именно на этих пациентов приходится основная доля заболевших раком печени.