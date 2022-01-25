Истребитель Соединенных Штатов F-35 упал в Южно-Китайское море

Фото: US NAVY

Американский истребитель пятого поколения F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке осуществить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС Соединенных Штатов. Об этом сообщила в понедельник, 24 января, пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Согласно пресс-релизу военных, инцидент произошел во время проведения плановых полетов. Пилот смог успешно катапультироваться и позже его спасли на военном вертолете. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали семь моряков, троих из которых доставили в госпиталь на Филиппинах, передает РИА Новости.

Стала известна основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук. Человеческий фактор считается приоритетной версией катастрофы МиГ-29. Об этом рассказал источник в экстренных службах. По его данным, изучаются несколько версий случившегося.