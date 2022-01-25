Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Гостевой брак»: Слава призналась в раздельном проживании с гражданским мужем

Юлия Курганова

Общество
«Гостевой брак»: Слава призналась в раздельном проживании с гражданским мужем
Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава призналась, что разъехалась со своим гражданским супругом, предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях почти 20 лет, у них есть общая дочь Антонина.

— Мы живем в разных квартирах. Гостевой брак. Вообще все началось с того, что он жутко храпит, просто страшно. Мы сначала начали жить в разных комнатах, а потом как-то я уезжала. Ну, и как-то так получилось, — рассказала звезда в программе «Ты не поверишь!».

Певица отметила, что они регулярно видятся друг с другом.

— Мы каждый день видимся, он с Тонечкой тоже каждый день. Но спит он дома, ему так спокойнее. Он у нас уже взрослый парень. Ему надо отдыхать от нас, — добавила Слава.

Данилицкий старше артистки почти на 30 лет. Несмотря на предложения руки и сердца, она отказалась официально регистрировать отношения с возлюбленным. Певица призналась, что не хочет выходить замуж, чтобы не делить потом имущество при разводе.

У артистки также есть старшая дочь Александра, которая родилась в 1999 году в отношениях с Константином Морозовым.

Домработница Градского рассказала про его отношения с женой. Композитор ревновал свою жену Марину Коташенко. Также домработница мэтра Елена рассказала, что супруги разъехались незадолго до его смерти.

Читайте также:
Браки муж и жена звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте