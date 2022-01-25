«Гостевой брак»: Слава призналась в раздельном проживании с гражданским мужем

Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава призналась, что разъехалась со своим гражданским супругом, предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях почти 20 лет, у них есть общая дочь Антонина.

— Мы живем в разных квартирах. Гостевой брак. Вообще все началось с того, что он жутко храпит, просто страшно. Мы сначала начали жить в разных комнатах, а потом как-то я уезжала. Ну, и как-то так получилось, — рассказала звезда в программе «Ты не поверишь!».

Певица отметила, что они регулярно видятся друг с другом.

— Мы каждый день видимся, он с Тонечкой тоже каждый день. Но спит он дома, ему так спокойнее. Он у нас уже взрослый парень. Ему надо отдыхать от нас, — добавила Слава.

Данилицкий старше артистки почти на 30 лет. Несмотря на предложения руки и сердца, она отказалась официально регистрировать отношения с возлюбленным. Певица призналась, что не хочет выходить замуж, чтобы не делить потом имущество при разводе.

У артистки также есть старшая дочь Александра, которая родилась в 1999 году в отношениях с Константином Морозовым.

Домработница Градского рассказала про его отношения с женой. Композитор ревновал свою жену Марину Коташенко. Также домработница мэтра Елена рассказала, что супруги разъехались незадолго до его смерти.