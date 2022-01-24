Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ревновал и контролировал»: домработница Градского рассказала про его отношения с женой

Виктория Храменкова

Общество
«Ревновал и контролировал»: домработница Градского рассказала про его отношения с женой
Фото: Instagram / aborgradsky

Композитор Александр Градский ревновал свою жену Марину Котащенко. Также домработница мэтра Елена рассказала, что супруги разъехались незадолго до его смерти.

Жена Градского большую часть времени проводила в области с детьми, а сам певец в последнее время находился в московской квартире. Котащенко ухаживала за Градским с пятницы по понедельник, а в будние дни с ним оставалась домработница.

— Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня, — вспоминает домработница Елена в эфире ток-шоу на НТВ.

Несмотря на все разногласия, в паре была взаимная любовь. Артист всегда обеспечивал свою жену всем необходимым, а она отвечала ему заботой. Однако супруги никогда не выясняли отношения при прислуге, а просто уходили в другую комнату.

— Композитор создал такие условия в семье, что ни у кого из ее членов не могло возникнуть зависти, рассказала домработница. Тем не менее старшие дети все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание Градского было приковано к Коташенко и маленьким детям, — рассказала Елена.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.

Читайте также:
Александр Градский Смерть Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте