«Ревновал и контролировал»: домработница Градского рассказала про его отношения с женой

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Композитор Александр Градский ревновал свою жену Марину Котащенко. Также домработница мэтра Елена рассказала, что супруги разъехались незадолго до его смерти.

Жена Градского большую часть времени проводила в области с детьми, а сам певец в последнее время находился в московской квартире. Котащенко ухаживала за Градским с пятницы по понедельник, а в будние дни с ним оставалась домработница.

— Ревновал ее, прозванивал, контролировал. Мог неожиданно приехать в загородный дом, знал ее расписание дня, — вспоминает домработница Елена в эфире ток-шоу на НТВ.

Несмотря на все разногласия, в паре была взаимная любовь. Артист всегда обеспечивал свою жену всем необходимым, а она отвечала ему заботой. Однако супруги никогда не выясняли отношения при прислуге, а просто уходили в другую комнату.

— Композитор создал такие условия в семье, что ни у кого из ее членов не могло возникнуть зависти, рассказала домработница. Тем не менее старшие дети все же чувствовали некоторую обделенность, так как все внимание Градского было приковано к Коташенко и маленьким детям, — рассказала Елена.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.