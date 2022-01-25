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Хромченко рассказала, какая одежда мгновенно омолаживает на несколько лет

Юлия Курганова

Общество
Хромченко рассказала, какая одежда мгновенно омолаживает на несколько лет
Фото: instagram/evelinakhromtchenko

Стилист Эвелина Хромченко в эфире программы Первого канала «Модный приговор» обратила внимание на комплект, который подобрали эксперты моды для 50-летней героини.

Телеведущая порекомендовала обратить на него внимание женщинам, которые примерно в той же комплекции и возрасте, что и участница передачи, потому что облачение моментально сделало ее визуально моложе.

Героиня примерила рубашку с жилетом ниже бедер, который напоминал шанелевский твидовый жакет с модными металлическими пуговицами, а также укороченные брюки из золотистой ткани и в тон — трендовые ботинки на массивной подошве.

— Этот комплект удивительным образом делает нашу героиню моложе! Я бы хотела сказать дамам, которые имеют ту же комплекцию, взять этот наряд на заметку. Посмотрите, как здорово, когда шея открыта, — сказала стилист.

Хромченко рассказала, какая одежда мгновенно омолаживает на несколько лет Фото: Первый канал

Хромченко до этого объяснила, от каких цветов в гардеробе следует отказаться зрелым дамам. Женщинам в определенном возрасте не стоит носить вещи слишком ярких оттенков, но это правило не распространяется на аксессуары, рассказала известный стилист и телеведущая Эвелина Хромченко.

Она убеждена, что привлекающие внимание яркие оттенки одежды не походят дамам бальзаковского возраста.

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