«Тупой сукин сын»: Байден публично оскорбил журналиста за вопрос об инфляции
Президент Соединенных Штатов Джо Байден оскорбил журналиста канала Fox News после того, как тот задал ему вопрос об инфляции. Глава государства, видимо, забыл про включенный микрофон, и его брань услышали все присутствующие. Этот момент попал в трансляцию встречи Байдена с его экономическими советниками, которую вели американские новостные каналы.
Перед встречей журналисты начали задавать главе Белого дома вопросы о ситуации вокруг Украины. Президент в ответ посетовал, что его не спрашивают о снижении цен в США, которое он планировал обсудить с помощниками. Тогда репортер Fox News Питер Дуси задал Байдену следующие вопросы: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах?»
В этот момент журналистов начали выводить из зала, а американский лидер произнес: «Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын».
Белый дом пока не дал комментариев по поводу данного инцидента, сообщает ТАСС.
Питер Дуси часто задает острые вопросы Джо Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. Журналист и на этот раз не смог пройти мимо темы инфляции, которая в 2021 году достигла в Соединенных Штатах рекордных значений за 40 лет.
В сентябре прошлого года поступок Байдена сочли оскорблением его жены. Пользователи социальных сетей оказались недовольны поступком президента США Джо Байдена во время его визита в школу в Вашингтоне. Дело в том, что он развернулся и отошел во время речи супруги Джилл Байден, а спустя некоторое время вернулся.