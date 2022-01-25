«Тупой сукин сын»: Байден публично оскорбил журналиста за вопрос об инфляции

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден оскорбил журналиста канала Fox News после того, как тот задал ему вопрос об инфляции. Глава государства, видимо, забыл про включенный микрофон, и его брань услышали все присутствующие. Этот момент попал в трансляцию встречи Байдена с его экономическими советниками, которую вели американские новостные каналы.

Перед встречей журналисты начали задавать главе Белого дома вопросы о ситуации вокруг Украины. Президент в ответ посетовал, что его не спрашивают о снижении цен в США, которое он планировал обсудить с помощниками. Тогда репортер Fox News Питер Дуси задал Байдену следующие вопросы: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах?»

В этот момент журналистов начали выводить из зала, а американский лидер произнес: «Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын».

Белый дом пока не дал комментариев по поводу данного инцидента, сообщает ТАСС.

Питер Дуси часто задает острые вопросы Джо Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. Журналист и на этот раз не смог пройти мимо темы инфляции, которая в 2021 году достигла в Соединенных Штатах рекордных значений за 40 лет.

В сентябре прошлого года поступок Байдена сочли оскорблением его жены. Пользователи социальных сетей оказались недовольны поступком президента США Джо Байдена во время его визита в школу в Вашингтоне. Дело в том, что он развернулся и отошел во время речи супруги Джилл Байден, а спустя некоторое время вернулся.