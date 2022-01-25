Врач рассказала, с какого возраста женщина начинает стареть

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Возрастные изменения у женщин наступают в возрасте 35 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре, — рассказала специалист.

Следовательно, это основание для корректировки пищевого поведения, уточнила она. Эксперт посоветовала исключить из рациона пищу с трансжирами и высококалорийные продукты для того, чтобы кожа лица дольше оставалась упругой, а внутренние органы работали слаженно и без перебоев.

Среди вредных продуктов диетолог назвала сладости в виде булочек, других кондитерских изделий и сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, заключила Соломатина.

21 января диетолог Анна Мелехина заявила, что человек может почувствовать себя очень плохо, если резко лишит себя сладкой еды. Данные симптомы, как уточнила она, могут включить потерю энергии, так как сладости были для человека источником углеводов.

Для постепенного исключения сладкого из рациона следует сбалансировать поступление в организм сложных углеводов, объяснила врач. Дефицит, как считает она, можно восполнить такими продуктами, как хлеб, картофель, макароны и рис.