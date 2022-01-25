Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, с какого возраста женщина начинает стареть

Рафаэль Залян

Иван Юминов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Врач рассказала, с какого возраста женщина начинает стареть
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возрастные изменения у женщин наступают в возрасте 35 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре, — рассказала специалист.

Следовательно, это основание для корректировки пищевого поведения, уточнила она. Эксперт посоветовала исключить из рациона пищу с трансжирами и высококалорийные продукты для того, чтобы кожа лица дольше оставалась упругой, а внутренние органы работали слаженно и без перебоев.

Среди вредных продуктов диетолог назвала сладости в виде булочек, других кондитерских изделий и сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, заключила Соломатина.

21 января диетолог Анна Мелехина заявила, что человек может почувствовать себя очень плохо, если резко лишит себя сладкой еды. Данные симптомы, как уточнила она, могут включить потерю энергии, так как сладости были для человека источником углеводов.

Для постепенного исключения сладкого из рациона следует сбалансировать поступление в организм сложных углеводов, объяснила врач. Дефицит, как считает она, можно восполнить такими продуктами, как хлеб, картофель, макароны и рис.

Читайте также:
Здоровье Врачи Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте