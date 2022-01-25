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Пульмонолог рассказал, как распознать пневмонию при COVID-19

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Пульмонолог рассказал, как распознать пневмонию при COVID-19
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Одним из самых страшных осложнений при коронавирусе является поражение легких. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, как распознать пневмонию, и призвал обращаться при ее первых симптомах к медикам.

Он отметил, что зачастую заболевшие COVID-19 пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии. Он объяснил это тем, что обычно человек использует свои органы дыхания только на 30 процентов.

— В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30 процентами возможностей наших органов дыхания. Остальные 70 процентов не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты, — рассказал врач.

Во время нового витка распространения коронавируса нужно особенно внимательно относиться к своему организму, чтобы не пропустить опасные симптомы, подчеркнул Пурясев. По словам медика, особенно бдительными должны быть курильщики, потому что им сложнее других людей обнаружить воздействие инфекции на легкие.

— Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились, — пояснил пульмонолог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что вакцинация помогает уменьшить вероятность заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение болезни.

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