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«Шикарная фигура»: Лорак восхитила поклонников фото в купальнике на отдыхе

Юлия Курганова

Общество
«Шикарная фигура»: Лорак восхитила поклонников фото в купальнике на отдыхе
Фото: instagram.com/anilorak

Многие звезды в новогодние каникулы работали, развлекая поклонников на корпоративах и концертах. И отпуск себе устроили уже после того, как начались рабочие дни в январе. Среди улетевших в жаркие страны оказалась певица Ани Лорак.

Артистка не сообщила фанатам, где именно находится, но уже успела порадовать публику смелыми снимками в купальнике.

Одно из фото было провокационным. Лорак, выходя из бассейна, позировала спиной к фотографу. Виды сзади получились довольно пикантными.

— Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала, — написала под кадрами в Instagram певица.

Подписчики восхитились фигурой звезды и одарили ее множеством комплиментов.

«Очень красивая вы и фигура у вас»; «Какое прекрасное фото! Выглядите потрясающе, и солнышко вам к лицу»; «Невероятная»; «Шикарная фигура», — оставили комментарии фолловеры.

В Сети оценили фото экс-мужа Лорак с новой возлюбленной. Певица, настоящее имя которой Каролина Куек, развелась с отцом своего ребенка, турком Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Но по сей день ее поклонники не могут смириться, что пара не вместе, а бизнесмен быстро нашел замену артистке.

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