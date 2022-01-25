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Американский журналист рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена

Полина Долганова

В мире
Американский журналист рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена
Фото: Whitehouse

Журналист издания Fox News Питер Дуси, которого публично оскорбил президент США Джо Байден, рассказал, что американский лидер лично позвонил ему после произошедшего.

— Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: «Ничего личного, приятель». Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: «Ты должен», — рассказал журналист.

По словам Дуси, Байдену удалось разрядить обстановку во время телефонного разговора. Таким образом инцидент был исчерпан.

25 января Байден оскорбил журналиста канала Fox News после того, как тот задал ему вопрос об инфляции.

Перед встречей журналисты начали задавать главе Белого дома вопросы о ситуации вокруг Украины. Президент в ответ посетовал, что его не спрашивают о снижении цен в США, которое он планировал обсудить с помощниками. Тогда репортер Fox News Питер Дуси задал Байдену следующие вопросы: «Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах?».

В этот момент журналистов начали выводить из зала, а американский лидер произнес: «Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын».

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