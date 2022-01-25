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В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс РСЗО и танки

Полина Долганова

В мире
В ДНР заявили, что вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс РСЗО и танки
Фото: mvs.gov.ua

Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня и танковые соединения с целью сформировать ударные группы. Об этом во вторник, 25 января, сообщил представитель Народной милиции Донецка.

— Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп, — цитирует его РИА Новости.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. По его словам, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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