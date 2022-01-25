Свыше 132 тысяч столичных студентов воспользовались бесплатным Wi-Fi в общежитиях

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Услугой бесплатного Wi-Fi в столичных общежитиях пользуются уже свыше 132 тысяч учащихся колледжей и вузов. Ежемесячный прирост пользователей составляет более 45 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» московского департамента информационных технологий Александр Харитонов во вторник, 25 января.

Он отметил, что за минувший год студенты передали по бесплатной сети порядка 13 петабайт трафика. Точки Wi-Fi в настоящий момент установлены в 175 зданиях.

— Бесплатный безлимитный интернет помогает студентам учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать, узнавать о событиях. В прошлом году отмечено свыше 14,6 миллиона подключений к сети городского Wi-Fi, — заявил руководитель проекта.

По словам Харитонова, количество точек городского Wi-Fi увеличилось в общежитиях столицы на 2228 единиц. Услуга стала доступна для учащихся Московского энергетического института, Российского государственного аграрного университета, Московского государственного технологического университета «Станкин» и многих других, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в праздновании Дня студента в онлайн-формате приняли участие более 700 тысяч человек.