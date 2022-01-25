Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 132 тысяч столичных студентов воспользовались бесплатным Wi-Fi в общежитиях

Виктория Сикерина

Город
Свыше 132 тысяч столичных студентов воспользовались бесплатным Wi-Fi в общежитиях
Фото: Pexels

Услугой бесплатного Wi-Fi в столичных общежитиях пользуются уже свыше 132 тысяч учащихся колледжей и вузов. Ежемесячный прирост пользователей составляет более 45 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» московского департамента информационных технологий Александр Харитонов во вторник, 25 января.

Он отметил, что за минувший год студенты передали по бесплатной сети порядка 13 петабайт трафика. Точки Wi-Fi в настоящий момент установлены в 175 зданиях.

— Бесплатный безлимитный интернет помогает студентам учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать, узнавать о событиях. В прошлом году отмечено свыше 14,6 миллиона подключений к сети городского Wi-Fi, — заявил руководитель проекта.

По словам Харитонова, количество точек городского Wi-Fi увеличилось в общежитиях столицы на 2228 единиц. Услуга стала доступна для учащихся Московского энергетического института, Российского государственного аграрного университета, Московского государственного технологического университета «Станкин» и многих других, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в праздновании Дня студента в онлайн-формате приняли участие более 700 тысяч человек.

Читайте также:
Wi-Fi Москва общежитие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте