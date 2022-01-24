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Более 700 тысяч человек отпраздновали День студента онлайн

Георгий Соланович

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Более 700 тысяч человек отпраздновали День студента онлайн
Фото: Pixabay

В праздновании Дня студента в онлайн-формате приняли участие более 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

— Праздничная программа запланирована на 24 и 25 января и включает в себя более 20 интерактивных событий: виртуальные турниры, онлайн-лекции, развлекательные шоу, дистанционные состязания университетов, тематические мастер-классы. Первый день эфира собрал у экранов более 700 тысяч человек, — уточнили в пресс-службе.

24 января состоялся лекторий «Профессиональные тренды 2022 года», а также прошла битва ученых Science Slam. На 25 число запланированы лекторий «С чего начать?», интеллектуальная игра «Учащиеся vs преподаватели» и выступление группы «Интонация», передает ТАСС.

25 января, в День студента, Останкинскую башню украсят праздничная подсветка и видеооткрытка с поздравлением. Также в честь праздника на телебашне пройдут поэтические чтения «Стихи на башне». Мероприятие будет организовано совместно с поэтическим клубом МГУ.

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