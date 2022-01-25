Новые подборки изданий стали доступны в сервисе «Библиотеки Москвы»

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Новые подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что в списке «Друг в беде не бросит!» детям предложит литературу о взаимопомощи и доверии, а книги в подборке «Слушать и слышать ребенка» опишут мир детскими глазами.

— Подборки книг в сервисе «Библиотеки Москвы» регулярно обновляются. В нем представлена художественная и научная литература, собрания сочинений известных российских и зарубежных авторов, книги для внеклассного чтения, учебные пособия и многое другое. Читатели также найдут здесь книги по психологии, политологии, медицине. Их можно забронировать онлайн в несколько кликов: сервис подскажет, в какой из библиотек понравившееся издание есть в наличии, — заявили в пресс-службе.

Так, например, в подборки вошли издания «Похороните меня за плинтусом», «Лишние дети», «Книжный вор» и многие другие. С подробным описанием литературы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что лаборатория «Логосоревнования» заработала в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ).