Владельцам собак дали пять советов по обращению с питомцами зимой

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Существует несколько правил, которых следует придерживаться при обращении с собаками зимой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном комитете ветеринарии во вторник, 25 января.

— Гладкошерстных и миниатюрных собак зимой лучше одевать в специальную одежду. Во время прогулки в холодную погоду обеспечивайте собаке активный моцион: при мышечной деятельности около 70 процентов затраченной энергии расходуется на теплообразование, — говорится в сообщении.

Важно следить и за тем, чтобы собаки долго не лежали на снегу. При нахождении на льду стоит избегать активных игр, иначе животное может поскользнуться во время бега и получить перелом или вывих.

При этом собакам с заболеваниями суставов и лишним весом противопоказаны нагрузки на снегу и льду. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать питомца при возвращении с прогулки — это поможет своевременно обнаружить рану.

Также после каждого выхода на улицу собаке следует мыть лапы. Зимой из-за прогулок по мягкому снегу стачивание когтей животного может замедлиться.

Владельцам необходимо при необходимости подстригать когти питомца. Лучше всего это доверить ветеринарному специалисту: он сделает все правильно и безопасно.

Шерсть между подушечками лап следует подстригать зимой, чтобы на них не образовывалась ледяная корка. Для владельцев собак доступны 26 государственных ветеринарных клиник в Москве, записаться на прием можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону +7 (495) 612-04-25.