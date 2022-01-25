Аэропорт Стамбула возобновит свою работу днем 25 января

Фото: twitter.com/TC_Mogadishu

Стамбульский аэропорт возобновит свою работу после 13:00 по московскому времени. Об этом сообщил гендиректор Turkish Airlines Билал Экши во вторник, 25 января.

— Ведутся активные работы по очистке взлетно-посадочных полос. После 13:00 (совпадает с мск) аэропорт возобновит свою деятельность, — написал он в Twitter.

Из-за сильного снегопада аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

До этого авиакомпания планировала вновь открыть аэропорт утром, но из-за погодных условий понадобилось больше времени.

По словам метеорологов, снегопад в регионе усилится и будет продолжаться неделю. Власти Стамбула из-за плохой видимости временно закрыли Босфорский пролив для движения в обоих направлениях, сообщает РИА Новости.

Минтранс предложил выдавать экипажу пластиковые наручники и нейлоновые ремни для борьбы с авиадебоширами.