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Специалисты завершили строительство моста через затон Новинки более чем на треть

Виктория Сикерина

Город
Россия, Москва, затон Новинки Карта всех событий

Специалисты завершают установку опор моста через затон Новинки на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 25 января.

Он отметил, что в настоящий момент готовы восемь конструкций из девяти.

— Также завершено возведение свайных оснований и ростверков всех девять опор. Общая готовность моста на сегодняшний день оценивается в 40 процентов, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что для возведения опор специалисты возвели искусственные островки. Впоследствии их уберут.

— На стапельной площадке установлено порядка 700 тонн металлоконструкций пролетного строения, после завершения сварочных и монтажных работ будет производиться надвижка моста, — уточнил он.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов пояснил, что протяженность моста составит 615 метров, а ширина — 26 метров. Здесь предусмотрены две полосы транспортного движения в обе стороны, пешеходные переходы и тротуары, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты завершили возведение моста через реку Сосенку на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве.

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