Похитителя аккордеона стоимостью 900 тысяч рублей задержали в центре Москвы

Фото: МВД РФ

В столице полиция задержала мужчину, который похитил аккорден стоимостью 900 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, подозреваемы украл из учреждения, расположенного в центре столицы, аккордеон, принадлежащий 23-летнему москвичу. Потерпевший обратился в полицию, заявив о материальном ущербе в 900 тысяч рублей.

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД

Спустя некоторое время похитителя удалось поймать.

— Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный музыкальный инструмент был изъят, — заключил Васенин.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе правоохранители в Одинцове задержали двоих мужчин, которые подозреваются в серии краж автомобильных зеркал заднего вида.