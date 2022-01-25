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В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада

Полина Долганова

В мире
В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада
Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Правительство Греции объявило 25 января выходным днем по причине снегопада. Об этом сообщил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

Так, выходной объявили в области Беотия, на острове Эвбея и на других территориях.

— Эти регионы объявлены районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий и введения соответствующих чрезвычайных мер, — сказал политик.

Он уточнил, что от работы освобождены сотрудники всех госучреждений. Исключение составят служащие местного самоуправления, служб безопасности и медицинских учреждений, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что из-за сильного снегопада аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

До этого авиакомпания планировала вновь открыть аэропорт утром, но из-за погодных условий понадобилось больше времени. По словам метеорологов, снегопад в регионе усилится и будет продолжаться неделю. Власти Стамбула из-за плохой видимости временно закрыли Босфорский пролив для движения в обоих направлениях.

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