«Организатор перевозок» усилил проверку соблюдения мер профилактики COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ГКУ «Организатор перевозок» усилил проверку соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%, — уточнил руководитель ГКУ Владислав Султанов.

Он отметил, что проверки в усиленном режиме также будут проводить в поездах и на станциях метро Москвы. Соблюдение мер безопасности в столичном транспорте будут контролировать в общей сложности 700 сотрудников компании.

Султанов призвал москвичей с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте, передает агентство городских новостей «Москва».

24 января стало известно, что меры по проверке соблюдения санитарных требований усилят в ТЦ, ночных клубах, ресторанах и кафе.