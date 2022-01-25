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«Организатор перевозок» усилил проверку соблюдения мер профилактики COVID-19

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
«Организатор перевозок» усилил проверку соблюдения мер профилактики COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ГКУ «Организатор перевозок» усилил проверку соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%, — уточнил руководитель ГКУ Владислав Султанов.

Он отметил, что проверки в усиленном режиме также будут проводить в поездах и на станциях метро Москвы. Соблюдение мер безопасности в столичном транспорте будут контролировать в общей сложности 700 сотрудников компании.

Султанов призвал москвичей с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте, передает агентство городских новостей «Москва».

24 января стало известно, что меры по проверке соблюдения санитарных требований усилят в ТЦ, ночных клубах, ресторанах и кафе.

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