Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чем опасна кошка 26 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем опасна кошка 26 января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эта дата в народном календаре получила название Ермилов день. Назвали ее так в честь мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, память которых почитается в этот день.

В день Еремы у крестьян в особом почете были собаки и кошки. В этот день говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». Если в этот день кошка перебежала вам дорогу, причем, она не обязательно должна быть черного цвета, то можете не надеяться на то, что в ближайшее время вам будет сопутствовать удача. Собираясь в путь, постарайтесь не только не встречаться с этим животным, но и не говорить о нем в беседе.

Существует традиция, по которой перед тем, как впервые положить новорожденного в его кроватку, сперва нужно сделать то же самое, только с черным котом. Считается, что после такого обряда ребенок будет быстро засыпать и редко капризничать.

Тем, кто на Ермила даст милостыню семерым нищим, прощается семь смертных грехов.

Приметы погоды:

Если лес трещит, то мороз продержится еще долго.

Круг вокруг луны — к метели.

Кошка мордочку прячет — к морозу, лижет лапу — к солнечной погоде, по половицам катается — к теплу.

Собака лежит, свернувшись калачиком — к холодам, вытянулась — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасна кошка 26 января

Именины отмечают: Яков, Петр, Максим, Афанасий, Нина

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте