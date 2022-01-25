Народный календарь. Чем опасна кошка 26 января

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эта дата в народном календаре получила название Ермилов день. Назвали ее так в честь мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, память которых почитается в этот день.

В день Еремы у крестьян в особом почете были собаки и кошки. В этот день говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». Если в этот день кошка перебежала вам дорогу, причем, она не обязательно должна быть черного цвета, то можете не надеяться на то, что в ближайшее время вам будет сопутствовать удача. Собираясь в путь, постарайтесь не только не встречаться с этим животным, но и не говорить о нем в беседе.

Существует традиция, по которой перед тем, как впервые положить новорожденного в его кроватку, сперва нужно сделать то же самое, только с черным котом. Считается, что после такого обряда ребенок будет быстро засыпать и редко капризничать.

Тем, кто на Ермила даст милостыню семерым нищим, прощается семь смертных грехов.

Приметы погоды:

Если лес трещит, то мороз продержится еще долго.

Круг вокруг луны — к метели.

Кошка мордочку прячет — к морозу, лижет лапу — к солнечной погоде, по половицам катается — к теплу.

Собака лежит, свернувшись калачиком — к холодам, вытянулась — к теплу.

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