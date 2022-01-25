Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий
Комитет Совфеда по социальной политике во вторник, 25 января, рекомендовал палате принять закон об индексации пенсии на 8,6 процента.
Рассмотрение документа запланировано на среду, 26 января.
Государственная дума в третьем и последнем чтении недавно приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.
Данную поправку правительство внесло в уже принятый в первом чтении законопроект о соцпенсии для представителей малочисленных северных народов.
12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.