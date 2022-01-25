Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий

Полина Долганова

Общество
Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Комитет Совфеда по социальной политике во вторник, 25 января, рекомендовал палате принять закон об индексации пенсии на 8,6 процента.

Рассмотрение документа запланировано на среду, 26 января.

Государственная дума в третьем и последнем чтении недавно приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Данную поправку правительство внесло в уже принятый в первом чтении законопроект о соцпенсии для представителей малочисленных северных народов.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

Читайте также:
индексация Совет Федерации Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте