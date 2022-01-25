Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий

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Комитет Совфеда по социальной политике во вторник, 25 января, рекомендовал палате принять закон об индексации пенсии на 8,6 процента.

Рассмотрение документа запланировано на среду, 26 января.

Государственная дума в третьем и последнем чтении недавно приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января 2022 года.

Данную поправку правительство внесло в уже принятый в первом чтении законопроект о соцпенсии для представителей малочисленных северных народов.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.