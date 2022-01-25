СК задержал мать, выгнавшую голого ребенка на 20-градусный мороз

Фото: СК РФ

В Алтайском крае правоохранители задержали мать, выгнавшую своего ребенка без одежды на мороз, а также ее сожителя. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержанными оказались 31-летняя женщина и ее 34-летний сожитель.

Следователи установили, что взрослые систематически истязали не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

— Семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности, — говорится в сообщении ведомства.

«Воспитание морозом» и истязания

На Алтае следователи возбудили уголовное дело после того, как родители выгнали малолетнего ребенка без одежды на мороз.

По данным СК, голого пятилетнего мальчика оставили на морозе 21 января. Инцидент произошел в селе Селезневе (107 километров от Барнаула — прим. «ВМ»). Таким образом родители наказали ребенка за плохое поведение.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

В Сети появилось видео инцидента.

Видео: Telegram / SHOT

В тот день на улице стоял 20-градусный мороз. Замерзающего мальчика случайно обнаружила соседка.